الصحة بغزة: تسجيل (45 ) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل (45) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات التي جرى فحصها بلغ 1948 عينة.



وأوضحت، أنها سجلت (95) حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأكدت أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ / آذارمارس الماضي 2445 إصابة منها، حالات نشطة حالياً 1780 حالة، وأن عدد المتعافين بلغ 648 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 17 حالة.

غزة- دنيا الوطن