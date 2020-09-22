المكسيك: إصابات (كورونا) تتجاوز الـ 700 ألف

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة المكسيكية، بأن العدد الإجمالي لإصابات فيروس (كورونا) المستجد تجاوز الـ 700 ألف حالة.



وأشارت بيانات الوزارة إلى أن 2917 إصابة، تم رصدها في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 700580 حالة وفق (رويترز).



وتم تسجيل 204 وفيات جديدة، جراء الفيروس، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 73697.



وأكدت الوزارة، أن العدد الحقيقي للمصابين، يبقى أكبر من الأرقام المعلنة، بسبب قلة فحوصات الكشف عن الفيروس.



