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دولي

"ربما الأسبوع المقبل".. إسرائيل لم تُحدد موعد التصويت على معاهدة السلام

"ربما الأسبوع المقبل".. إسرائيل لم تُحدد موعد التصويت على معاهدة السلام
رام الله - دنيا الوطن
قال متحدث باسم وزير الخارجية الإسرائيلية، إن موعد تصويت الوزارة للمصادقة على معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات، ربما يكون على جدول الأعمال الأسبوع المقبل، بحسب صحيفة (جيروزاليم بوست).

وأكد المستشار القانوني لمكتب رئيس الوزراء، شلوميت بارنيا بارغو، الأسبوع الماضي، أن المعاهدة لن تدخل حيز التنفيذ حتى يوافق عليها مجلس الوزراء، إذ يعتزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن يقترح على مجلس الوزراء عرضها على (كنيست) وفق (الحرة).

ولم يحدد مكتب رئيس الوزراء، حتى الآن موعداً للتصويت الوزاري؛ للمصادقة على معاهدة السلام، لكن نتنياهو وعد وزير الخارجية، غابي أشكنازي، بإحالة الأمر إلى مجلس الوزراء للتوقيع الثلاثاء الماضي.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقع معاهدة سلام مع دولة الإمارات في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، فيما وقع إعلان تأييد سلام مع البحرين، وهو أمر غير ملزم بعرضه على الحكومة، حتى يتم الاتفاق على معاهدة سلام كاملة.

ولم يتم الاتفاق على معاهدة سلام مع البحرين، حتى الآن بسبب ضيق الوقت بين إعلان انضمام البحرين لجارتها الإمارات في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، وموعد توقيع المعاهدة في واشنطن.

وتنص المعاهدة المعروفة باسم "اتفاق إبراهيم للسلام" على إقامة علاقات كاملة بين الإمارات وإسرائيل، على أن يتم التصديق عليها رسمياً بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية في البلدين، قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وطالب عضو الكنيست يائير غولان الاثنين، بالسماح للجنة الخارجية والدفاع بـ (كنيست) بالاطلاع على الاتفاقات التي وقعها نتنياهو مع الإمارات والبحرين.

وقال غولان النائب في حزب (ميرتس)، وهو نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، إنه يجب مراجعة الاتفاقات لضمان احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري النوعي في الصفقات.

في غضون ذلك، قال المسؤولون الإماراتيون: إنهم يأملون في أن يعمل السلام مع إسرائيل لصالحهم في محاولة شراء طائرات الـ (F35) التي سعوا إليها منذ فترة طويلة، فيما قال المسؤولون الأميركيون: إنهم يبحثون عن طرائق لبيع الطائرات للإمارات، مع الحفاظ على نظام التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي.

ولا تتضمن الاتفاقيات، التي وقعها رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين، نصوصاً تتعلق ببيع الطائرات الحربية المتطورة إلى الإمارات.

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