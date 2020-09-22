عاجل

  • المالكي: محاولات من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للمساعدة بالأزمة المالية وأموال المقاصة

  • المالكي: لن نتنازل عن موقفنا بأموال المقاصة وهذه الاموال من حقنا ولن نحصلها بأي ثمن

  • المالكي: الموقف الروسي متماسك وقوي وسليم ووفق المرتكزات الفلسطينية

  • المالكي: لم يلحق بالإمارات في التطبيع إلا مملكة البحرين

  • المالكي: أمريكا تغري بعض الدول العربية بالأموال للتطبيع مع اسرائيل

  • رياض المالكي: فلسطين قررت التخلي عن دورها كرئيس للدورة الحالية لجامعة الدول العربية

شؤون فلسطينية

إطلاق نظام تسجيل المواليد والوفيات الإلكتروني من قبل وزارة الداخلية

إطلاق نظام تسجيل المواليد والوفيات الإلكتروني من قبل وزارة الداخلية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الداخلية، بالشراكة مع وزارة الصحة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم، نظامًا رقميًا لتسجيل المواليد والوفيات، تم استحداثه وتطويره، بهدف الربط بين المستشفيات ووزارة الداخلية، وذلك من خلال التسجيل المباشر للمواليد والوفيات من المستشفى مباشرة.

 يأتي التدخل كجزء من استجابة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجائحة (كوفيد- 19) ودعم الحوكمة الإلكترونية.

وسيعمل النظام، الذي طورته وزارة الداخلية، على تمكين تسجيل البيانات الحيوية في الوقت الفعلي، مما يزيد من دقة البيانات والتسريع في إنجاز المعاملات، ناهيك عن الحد من الاكتظاظ داخل المديريات، خاصة بظل ظروف انتشار جائحة كوفيد- 19)، فكان دور النظام هنا القيام بعمل منظم ودقيق من خلال السرعة في التبليغ عن المواليد والوفيات، وتنظيم زيارة المديريات، إضافة إلى الحد من الوقت المطلوب للمكوث داخل المديرية للمواطن.

كما ويراعي النظام تزويد المواطن بإيصال يحتوي على جميع المتطلبات اللازمة التي يجب على المواطن تحضيرها قبل التوجه لاستلام معاملته، إضافة إلى ذلك، ومع وجود هذه البيانات المنظمة التي بدورها تعكس الفائدة للقطاعين العام والخاص، كعمل دراسات واحصائيات دقيقة لوضع السياسات.

ويتم الآن تسجيل الطفل على الفور عبر النظام، وإرسال التأكيد عبر الرسائل القصيرة إلى الوالدين لاستلام شهادة الميلاد، من ناحية أخرى، فإن عملية تسجيل هوية الشخص المتوفى مماثلة، فبمجرد اكتمال المعلومات يتم التبليغ عنه في جميع المؤسسات العامة والخاصة، بما في ذلك سلطة الأراضي والنظام المصرفي، لوقف جميع الأنشطة المتعلقة بالمتوفى، وبالتالي الحد من جرائم سرقة الهوية والاحتيال.

أقيم حفل الإطلاق في مجمع رام الله الطبي، بحضور كل من وكيل وزارة الداخلية، يوسف حرب، ووكيل وزارة الصحة الدكتور وائل الشيخ، بالإضافة إلى نادر عطا، ممثلاً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد تلا الحفل عرض تقديمي لنظام التسجيل والتفعيل.

أخبار ذات صلة

فلسطين تُقرر التخلي عن دورها كرئيس للدورة الحالية لجامعة الدول العربية

فلسطين تُقرر التخلي عن دورها كرئيس للدورة الحالية لجامعة الدول العربية

ارتفاع بنسبة 68.8% بتسجيل الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني

ارتفاع بنسبة 68.8% بتسجيل الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني

الاحتلال يمنع المصلين من خارج البلدة القديمة من صلاة الفجر بالأقصى

الاحتلال يمنع المصلين من خارج البلدة القديمة من صلاة الفجر بالأقصى

الاحتلال يصور مدرسة ومساكن في تجمع عين العوجا تمهيدا للهدم

الاحتلال يصور مدرسة ومساكن في تجمع عين العوجا تمهيدا للهدم

وزارة المالية تُصدر بياناً بشأن رواتب الموظفين وأموال المقاصة

وزارة المالية تُصدر بياناً بشأن رواتب الموظفين وأموال المقاصة

اجتماع بين حركتي حماس وفتح في تركيا لاستكمال الحوارات

اجتماع بين حركتي حماس وفتح في تركيا لاستكمال الحوارات

الاقتصاد: ارتفاع مؤشر تسجيل الشركات بنسبة 68.6% في آب الماضي

الاقتصاد: ارتفاع مؤشر تسجيل الشركات بنسبة 68.6% في آب الماضي

نادي الأسير: الأسيران الأخرس وشعيبات يواجهان أوضاعاً صحية خطيرة

نادي الأسير: الأسيران الأخرس وشعيبات يواجهان أوضاعاً صحية خطيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

ارتفاع بنسبة 68.8% بتسجيل الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني

ارتفاع بنسبة 68.8% بتسجيل الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني

الاحتلال يمنع المصلين من خارج البلدة القديمة من صلاة الفجر بالأقصى

الاحتلال يمنع المصلين من خارج البلدة القديمة من صلاة الفجر بالأقصى

الاحتلال يصور مدرسة ومساكن في تجمع عين العوجا تمهيدا للهدم

الاحتلال يصور مدرسة ومساكن في تجمع عين العوجا تمهيدا للهدم

اجتماع بين حركتي حماس وفتح في تركيا لاستكمال الحوارات

اجتماع بين حركتي حماس وفتح في تركيا لاستكمال الحوارات

الاقتصاد: ارتفاع مؤشر تسجيل الشركات بنسبة 68.6% في آب الماضي

الاقتصاد: ارتفاع مؤشر تسجيل الشركات بنسبة 68.6% في آب الماضي

نادي الأسير: الأسيران الأخرس وشعيبات يواجهان أوضاعاً صحية خطيرة

نادي الأسير: الأسيران الأخرس وشعيبات يواجهان أوضاعاً صحية خطيرة

حماس تُعلّق على مطالبات منظمات كويتية بتجريم التطبيع

حماس تُعلّق على مطالبات منظمات كويتية بتجريم التطبيع

إطلاق نظام تسجيل المواليد والوفيات الإلكتروني من قبل وزارة الداخلية

إطلاق نظام تسجيل المواليد والوفيات الإلكتروني من قبل وزارة الداخلية

منوعات

شاهد: &#34;حليمة بولند&#34; بالأخضر بمناسبة اليوم الوطني السعودي

شاهد: "حليمة بولند" بالأخضر بمناسبة اليوم الوطني السعودي

شاهد: كيف أصبح نجم ذا فويس كيدز بعد التخلص من السمنة؟

شاهد: كيف أصبح نجم ذا فويس كيدز بعد التخلص من السمنة؟

شاهد: &#34;منة فضالي&#34; تخسر وزنها بسبب (شجن).. فكيف أصبحت؟

شاهد: "منة فضالي" تخسر وزنها بسبب (شجن).. فكيف أصبحت؟

الفنان الجزائري حمدي بناني يفارق الحياة متأثرا بوباء (كورونا)

الفنان الجزائري حمدي بناني يفارق الحياة متأثرا بوباء (كورونا)

شاهد: أحمد الفيشاوي يرفض اعتذار محمد رمضان بعد اهانته له.. فيديو

شاهد: أحمد الفيشاوي يرفض اعتذار محمد رمضان بعد اهانته له.. فيديو

شاهد: حقن بلازما لـ&#34;حسن شاكوش&#34; و&#34;عمر كمال&#34; فى تونس

شاهد: حقن بلازما لـ"حسن شاكوش" و"عمر كمال" فى تونس

صور.. بدر خلف يثير الجدل مجددا بارتداء الحجاب وعباءة نسائية: تربينا على الحشمة

صور.. بدر خلف يثير الجدل مجددا بارتداء الحجاب وعباءة نسائية: تربينا على الحشمة

شاهد: أحدث ظهور لـ&#34;ديانا كرزون&#34; وزوجها من شهر العسل

شاهد: أحدث ظهور لـ"ديانا كرزون" وزوجها من شهر العسل

شاهد: رانيا يوسف تستعرض اناقتها على الدرج الكهربائي

شاهد: رانيا يوسف تستعرض اناقتها على الدرج الكهربائي

بعد انتقاد حملها بدون زواج .. بطلة حريم السلطان:&#34;لا يحق لأحد الحكم علي&#34;

بعد انتقاد حملها بدون زواج .. بطلة حريم السلطان:"لا يحق لأحد الحكم علي"

عربي

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا

الأردن: الإسلاميون يقررون المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة ويحذرون من العبث بها

الأردن: الإسلاميون يقررون المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة ويحذرون من العبث بها

طهران تدعو إلى الرقابة على الأنشطة النووية السعودية

طهران تدعو إلى الرقابة على الأنشطة النووية السعودية

النظام السوري مهاجماً الولايات المتحدة: تُواصل نهب النفط السوري عبر العراق

النظام السوري مهاجماً الولايات المتحدة: تُواصل نهب النفط السوري عبر العراق