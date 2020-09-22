إطلاق نظام تسجيل المواليد والوفيات الإلكتروني من قبل وزارة الداخلية

أطلقت وزارة الداخلية، بالشراكة مع وزارة الصحة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم، نظامًا رقميًا لتسجيل المواليد والوفيات، تم استحداثه وتطويره، بهدف الربط بين المستشفيات ووزارة الداخلية، وذلك من خلال التسجيل المباشر للمواليد والوفيات من المستشفى مباشرة.





يأتي التدخل كجزء من استجابة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجائحة (كوفيد- 19) ودعم الحوكمة الإلكترونية.





وسيعمل النظام، الذي طورته وزارة الداخلية، على تمكين تسجيل البيانات الحيوية في الوقت الفعلي، مما يزيد من دقة البيانات والتسريع في إنجاز المعاملات، ناهيك عن الحد من الاكتظاظ داخل المديريات، خاصة بظل ظروف انتشار جائحة كوفيد- 19)، فكان دور النظام هنا القيام بعمل منظم ودقيق من خلال السرعة في التبليغ عن المواليد والوفيات، وتنظيم زيارة المديريات، إضافة إلى الحد من الوقت المطلوب للمكوث داخل المديرية للمواطن.





كما ويراعي النظام تزويد المواطن بإيصال يحتوي على جميع المتطلبات اللازمة التي يجب على المواطن تحضيرها قبل التوجه لاستلام معاملته، إضافة إلى ذلك، ومع وجود هذه البيانات المنظمة التي بدورها تعكس الفائدة للقطاعين العام والخاص، كعمل دراسات واحصائيات دقيقة لوضع السياسات.





ويتم الآن تسجيل الطفل على الفور عبر النظام، وإرسال التأكيد عبر الرسائل القصيرة إلى الوالدين لاستلام شهادة الميلاد، من ناحية أخرى، فإن عملية تسجيل هوية الشخص المتوفى مماثلة، فبمجرد اكتمال المعلومات يتم التبليغ عنه في جميع المؤسسات العامة والخاصة، بما في ذلك سلطة الأراضي والنظام المصرفي، لوقف جميع الأنشطة المتعلقة بالمتوفى، وبالتالي الحد من جرائم سرقة الهوية والاحتيال.





أقيم حفل الإطلاق في مجمع رام الله الطبي، بحضور كل من وكيل وزارة الداخلية، يوسف حرب، ووكيل وزارة الصحة الدكتور وائل الشيخ، بالإضافة إلى نادر عطا، ممثلاً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد تلا الحفل عرض تقديمي لنظام التسجيل والتفعيل.

رام الله - دنيا الوطن