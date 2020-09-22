السعودية تكشف تفاصيل العودة التدريجية لموسم العمرة 1442

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الحج السعودي، محمد صالح بنتن، إن الوزارة بصدد العودة التدريجية للعمرة والزيارة مع مراعاة التدابير الاحترازات الصحية المتخذة للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد.



وأوضح بنتن في لقاء افتراضي حول التحول المؤسسي في شركات العمرة، ومقدمي الخدمات للمعتمرين أن "العودة التدريجية للعمرة والزيارة، ستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها وتسويقها عالمياً ومحلياً".



وأكد أن تلك الحلول تتمثل في تطبيق "اعتمرنا"، إذ يتعين على كل من يرغب في أداء العمرة، أن يدخل على التطبيق لحجز الوقت المتوفر لأداء المناسك، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس).



وأضاف وزير الحج والعمرة السعودي، أن "المرحلة الأولى من العودة التدريجية، سوف تكون لخدمة معتمري وزوار المسجد النبوي الشريف من الداخل والخارج"، لافتاً إلى "أنه سيتم توفير المسار الإلكتروني للشركات والمؤسسات؛ لتتمكن ميدانياً من تقديم خدماتها ومتابعتها"؛ وفق ما نقلت عنه صحيفة (عكاظ) المحلية.



وخلص بنتن إلى القول: إن "المملكة ومنذ تأسيسها تجند الطاقات لتسهيل الحج والعمرة، وتوفير كافة السبل للحجاج والمعتمرين، ولا سيما أن السعودية، تنوي خدمة 30 مليون معتمر سنوياً مع حلول عام 2030".