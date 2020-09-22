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طالع: أسعار الخضروات والدجاج في غزة اليوم

طالع: أسعار الخضروات والدجاج في غزة اليوم
رام الله - دنيا الوطن
تشهد أسعار الخضروات وأسعار الدجاج واللحوم الحمراء في قطاع غزة، استقراراً نسبيًا إلى حدٍ ما، في ظل تفشي فيروس  (كورونا)، والإغلاق الجزئي، الذي يعم القطاع في إطار التصدي للجائحة.

وفيما يلي: قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضراوات اليوم وسعر كيلو الدجاج واللحوم بالشيكل الإسرائيلي، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة في غزة ، صباح اليوم الثلاثاء 22 أيلول/ سبتمبر 2020.

طماطم 2

خيار 2.5

بصل 2

كوسا 3

باذنجان 1.2

بطاطس 2

فلفل 2

جزر 2

ثوم 8

ملفوف 0

زهرة 4

قرع 2

ليمون 2

ملوخية 2

فصوليا 3

بيض 10

دجاج 10

لحمة 35

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