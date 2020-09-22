النظام السوري مهاجماً الولايات المتحدة: تُواصل نهب النفط السوري عبر العراق

أكدت منصات إعلامية أمريكية، ما رددته وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري، بأن قافلة مكونة من 30 ناقلة نفط، قد غادرت سوريا باتجاه العراق، عبر معبر الوليد في منطقة اليعيرية.





وكانت الوكالة، قد قالت: إن الولايات المتحدة، تواصل نهب النفط السوري، بمساعدة من قوات سوريا الديمقراطية الكردية، التي تسيطر على معظم الحقول النفطية في شمال وشرق سوريا، وفق (القدس العربي).





وأشارت التقارير إلى أنه تم تأكيد ذلك، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ بين السيناتور ليندسي غراهام، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.





وكان سفير النظام السوري في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، قد كشف مؤخراً أن شركة دلتا كريسنت للطاقة الأمريكية، قد أبرمت عقداً مع القوات الكردية، بهدف نقل النفط السوري.

رام الله - دنيا الوطن