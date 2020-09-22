بعد الاتصالات الأخيرة بين الحركتين.. فتح وحماس تعقدان أول لقاء مباشر بتركيا

قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، خليل الحية: إن حركتا فتح وحماس، تعقدان اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بينهما في تركيا، وذلك امتداداً للقاءات والحوارات بين القوى الفلسطينية.



وأوضح الحية، وفق إذاعة (الأقصى)، أن الاجتماع لتطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي انعقد في رام الله وبيروت مطلع شهر أيلول/ سبتمبر هذا العام.



وأضاف الحية: "نؤكد حرصنا على تحقيق الوحدة الوطنية، وصولاً إلى استراتيجية وطنية شاملة؛ لمواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية".



رام الله - دنيا الوطن