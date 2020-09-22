عاجل

  • روسيا: تأجيل إسرائيل تطبيق الضم ليس حلا للمشكلة وهي لا تزال قائمة

شؤون فلسطينية

لجنة طوارئ القدس: الوضع الوبائي خطير ومقلق في المدينة

لجنة طوارئ القدس: الوضع الوبائي خطير ومقلق في المدينة
رام الله - دنيا الوطن
قال منير الغول، عضو لجنة طوارئ القدس، اليوم الثلاثاء: إن الوضع الوبائي في مدينة القدس خطير ومقلق، مشيراً إلى أنه يتم تسجيل حالة وفاة بشكل يومي منذ أسبوع.

وأوضح الغول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم، أنه تم تسجيل 54 حالة وفاة، ونحو 9 آلاف إصابة بفيروس (كورونا) في مدينة القدس، بينها 1856 إصابة نشطة منذ بدء الجائحة.

ولفت الغول إلى أن الوضع في مشافي القدس المحتلة (المقاصد والمطلع والفرنساوي) طبيعي ومسيطر عليه.

وبيّن، أن الأزمة متواجدة في مشافي غرب القدس (كهداسا وتشعاري تصيدق)، التي أعلنت عدم قدرتها على استقبال أي مريض (كورونا).

أخبار ذات صلة

طالع: أسعار الخضروات والدجاج في غزة اليوم

طالع: أسعار الخضروات والدجاج في غزة اليوم

بعد الاتصالات الأخيرة بين الحركتين.. فتح وحماس تعقدان أول لقاء مباشر بتركيا

بعد الاتصالات الأخيرة بين الحركتين.. فتح وحماس تعقدان أول لقاء مباشر بتركيا

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه أراضٍ زراعية شرقي خانيونس

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه أراضٍ زراعية شرقي خانيونس

إجراءات مكافحة (كورونا) تتواصل في غزة لليوم الـ29

إجراءات مكافحة (كورونا) تتواصل في غزة لليوم الـ29

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقال في الضفة والقدس

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقال في الضفة والقدس

وزيرة الصحة: غزة والضفة تواجهان نقصاً بمسحات فيروس (كورونا)

وزيرة الصحة: غزة والضفة تواجهان نقصاً بمسحات فيروس (كورونا)

اصابة شاب واعتقال آخرين بمواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين

اصابة شاب واعتقال آخرين بمواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

لجنة طوارئ القدس: الوضع الوبائي خطير ومقلق في المدينة

لجنة طوارئ القدس: الوضع الوبائي خطير ومقلق في المدينة

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه أراضٍ زراعية شرقي خانيونس

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه أراضٍ زراعية شرقي خانيونس

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقال في الضفة والقدس

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقال في الضفة والقدس

اصابة شاب واعتقال آخرين بمواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين

اصابة شاب واعتقال آخرين بمواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم

الاقتصاد بغزة: إذا استمر الالتزام بالإجراءات ستستمر حالة التعامل مع فتح محلات أخرى

الاقتصاد بغزة: إذا استمر الالتزام بالإجراءات ستستمر حالة التعامل مع فتح محلات أخرى

أجواء معتدلة وباردة نسبياً بفلسطين حتى نهاية الأسبوع الجاري

أجواء معتدلة وباردة نسبياً بفلسطين حتى نهاية الأسبوع الجاري

منوعات

شاهد: كيف أصبح نجم ذا فويس كيدز بعد التخلص من السمنة؟

شاهد: كيف أصبح نجم ذا فويس كيدز بعد التخلص من السمنة؟

شاهد: &#34;منة فضالي&#34; تخسر وزنها بسبب (شجن).. فكيف أصبحت؟

شاهد: "منة فضالي" تخسر وزنها بسبب (شجن).. فكيف أصبحت؟

الفنان الجزائري حمدي بناني يفارق الحياة متأثرا بوباء (كورونا)

الفنان الجزائري حمدي بناني يفارق الحياة متأثرا بوباء (كورونا)

شاهد: أحمد الفيشاوي يرفض اعتذار محمد رمضان بعد اهانته له.. فيديو

شاهد: أحمد الفيشاوي يرفض اعتذار محمد رمضان بعد اهانته له.. فيديو

شاهد: حقن بلازما لـ&#34;حسن شاكوش&#34; و&#34;عمر كمال&#34; فى تونس

شاهد: حقن بلازما لـ"حسن شاكوش" و"عمر كمال" فى تونس

صور.. بدر خلف يثير الجدل مجددا بارتداء الحجاب وعباءة نسائية: تربينا على الحشمة

صور.. بدر خلف يثير الجدل مجددا بارتداء الحجاب وعباءة نسائية: تربينا على الحشمة

شاهد: أحدث ظهور لـ&#34;ديانا كرزون&#34; وزوجها من شهر العسل

شاهد: أحدث ظهور لـ"ديانا كرزون" وزوجها من شهر العسل

شاهد: رانيا يوسف تستعرض اناقتها على الدرج الكهربائي

شاهد: رانيا يوسف تستعرض اناقتها على الدرج الكهربائي

بعد انتقاد حملها بدون زواج .. بطلة حريم السلطان:&#34;لا يحق لأحد الحكم علي&#34;

بعد انتقاد حملها بدون زواج .. بطلة حريم السلطان:"لا يحق لأحد الحكم علي"

أحدث ظهور لأسطورة السينما الهندية (أميتاب باتشان) بعد تعافيه من (كورونا)

أحدث ظهور لأسطورة السينما الهندية (أميتاب باتشان) بعد تعافيه من (كورونا)

عربي

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا

الأردن: الإسلاميون يقررون المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة ويحذرون من العبث بها

الأردن: الإسلاميون يقررون المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة ويحذرون من العبث بها

النظام السوري مهاجماً الولايات المتحدة: تُواصل نهب النفط السوري عبر العراق

النظام السوري مهاجماً الولايات المتحدة: تُواصل نهب النفط السوري عبر العراق

خالد بن سلمان: نتطلع لسلام دائم وشامل في اليمن

خالد بن سلمان: نتطلع لسلام دائم وشامل في اليمن