لجنة طوارئ القدس: الوضع الوبائي خطير ومقلق في المدينة

قال منير الغول، عضو لجنة طوارئ القدس، اليوم الثلاثاء: إن الوضع الوبائي في مدينة القدس خطير ومقلق، مشيراً إلى أنه يتم تسجيل حالة وفاة بشكل يومي منذ أسبوع.





وأوضح الغول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم، أنه تم تسجيل 54 حالة وفاة، ونحو 9 آلاف إصابة بفيروس (كورونا) في مدينة القدس، بينها 1856 إصابة نشطة منذ بدء الجائحة.





ولفت الغول إلى أن الوضع في مشافي القدس المحتلة (المقاصد والمطلع والفرنساوي) طبيعي ومسيطر عليه.





وبيّن، أن الأزمة متواجدة في مشافي غرب القدس (كهداسا وتشعاري تصيدق)، التي أعلنت عدم قدرتها على استقبال أي مريض (كورونا).

رام الله - دنيا الوطن