قوات الاحتلال تطلق النار تجاه أراضٍ زراعية شرقي خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، النار تجاه الأراضي الزراعية، ورعاة الأغنام شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.



وأفادت مصادر محلية، بإطلاق قوات الاحتلال المتمركزة خلف السواتر الترابية شرقي بلدة عبسان الجديدة، النار تجاه المزارعين المتواجدين في أراضيهم المحاذية للسياج الأمني؛ ما أجبرهم على الانسحاب من المكان خشية على حياتهم.



وأوضحت، أن الحدث تزامن مع إطلاق الجنود النار أيضًا تجاه رعاة أغنام شرقي بلدة الفخاري شرقي المحافظة؛ ما أجبرهم على الانسحاب من المكان.



ويتعرض المزارعون ورعاة الأغنام، لاعتداءات مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على طول السياج الأمني الشرقي والشمالي للقطاع.