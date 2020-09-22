إجراءات مكافحة (كورونا) تتواصل في غزة لليوم الـ29

تتواصل الثلاثاء الإجراءات المشددة لمكافحة تفشّي فيروس "كورونا" الوبائي في قطاع غزة لليوم الـ28 على التوالي.





وأعلنت وزارة الصحة بغزة في أحدث إحصائية لها الإثنين عن تسجيل 42 إصابة و37 حالة تعافٍ من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأشارت إلى أن إجمالي المصابين في القطاع منذ مارس/ آذار الماضي وصل إلى 2400 إصابة، تعافى منهم 553، مبينة أن هناك 1830 إصابة نشطة في القطاع، بالإضافة إلى 17 وفاة.





وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة استمرار منع التحرك بين جميع المحافظات والمناطق الخاضعة لقرار تخفيف إجراءات حظر التجوال بعد الساعة 8:00 مساء وحتى الساعة 7:00 صباحاً، رغم تخفيف بعض الإجراءات بعدة مناطق.





كما يستمر قرار الفصل بين المحافظات ومنع الحركة والتنقل بينها باستثناء رجال الأمن، والصحة والمصالح التجارية الضرورية.





وفي إجراءاتها، شددت الوزارة على المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة خلال الساعات المسموح التحرك خلالها، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.





وقررت حظر خروج الأطفال دون سن الـ 16 والمُسنين من 60 عاماً فما فوق حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة استمرار الإغلاق الكامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات.





وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة فرضت منذ 24 أغسطس/آب الماضي حظر تجوال وإجراءات مُشددة في القطاع؛ بعد تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" داخل المجتمع.





رام الله - دنيا الوطن