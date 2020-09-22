(CNN): فلسطين وإسرائيل واليونان ودول عربية سيوقعون اتفاقية غاز لشرق المتوسط

قالت (CNN) الأمريكية، إنه من المقرر، أن توقع قبرص واليونان وإسرائيل ومصر والأردن وإيطاليا، والدولة الفلسطينية، "اتفاقية غاز شرق البحر الأبيض المتوسط"، في القاهرة، اليوم الثلاثاء.





وحسب الشبكة الأمريكية، فإن المجال، سيكون مفتوحاً لانضمام دول أخرى للاتفاقية التي ستضم الأطراف السبعة في العاصمة المصرية.



وبادرت مصر بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي، لأول اجتماع وزاري في القاهرة منتصف كانون الثاني/ يناير من عام 2019.



وصدر حينذاك عن الاجتماع، إعلان مشترك من وزراء الدول السبع المشاركة، حول تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط.



ويهدف المنتدى الذي أُسس عام 2019 إلى إنشاء سوق غاز على المستوى الإقليمي، وتأمين العلاقات التجاية، وضمان تلبية العرض والطلب من الدول المكونة للمنتدى.



وكانت قد اتفقت مصر واليونان وقبرص، على تأسيس المنتدى في قمة عُقدت باليونان عام 2018، ليكون مقره العاصمة المصرية القاهرة.

رام الله - دنيا الوطن