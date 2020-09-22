خالد بن سلمان: نتطلع لسلام دائم وشامل في اليمن





وتضمنت إصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن المملكة، تتطلع إلى سلام دائم وشامل في اليمن.وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على (تويتر): "نتطلع إلى أن ينعم العالم بالسلام في أرجائه، ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن؛ للوصول إلى سلامٍ شاملٍ ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض، وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي؛ لإنجاح مقترحه (الإعلان المشترك) لإنهاء الأزمة، وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي".يذكر، أنه في تموز/ يوليو الماضي، قدمت السعودية آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، والتي نصت الآلية على نقاط تنفيذية، تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22/6/2020".كما تضمنت إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.