الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقال في الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، واندلعت مواجهات مع الشبان، الذين أطلقوا المفرقعات النارية، والزجاجات الحارقة في عدة مواجهات.



وأصيب شاب برصاصة في ساقه، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، جرت في مخيم جنين، كما تم اعتقال 4 آخرين في جنين.



وأفادت مصادر محلية، أن الشاب فيصل أبو سرية، أصيب بعيار ناري، أثناء اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، كما تم اعتقال كل من عبادة الغول، ومحمد زبيدي، وصدام أبو ارميلة، ومحمد الغزاوي، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب معاذ أبو عيشة من منطقة عسكر البلد، والشاب صفوان الصدر من شارع هواش بالجبل الجنوبي

بنابلس.



واعتقل جنود الاحتلال ثلاثة شبان من قرية العيسوية، وانسحبوا من طريق حبايل العرب المدخل الشمالي للقرية.



واندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة بين قوات الاحتلال وشبان في قرية العيسوية، ألقوا خلالها الزجاجات الحارقة ومفرقعات نارية نحو آليات الاحتلال العسكرية.



واقتحمت قوة للاحتلال فجراً بلدة بير زيت للمرة الثانية بعد اقتحامها ليلاً، وشرعت بمصادرة مركبات للمواطنين برام الله.



واندلعت في بلدة بيرزيت مواجهات بين قوات الاحتلال وبين الشبان، الذين استهدفوا دوريات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأصابت إحدى الدوريات إصابة مباشرة.



واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في الجهاد الإسلامي، سعيد نخلة خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين رشاد حماد ومجاهد حامد من منازلهما بعد اقتحام بلدة سلواد.



واعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر أحمد عيسى شلالدة، بعد اقتحام منزله في بلدة سعير بمحافظة الخليل.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمد زياد العتيق من مخيم عايدة شمال بيت لحم، والشاب أسيد حسن الورديان (30 عاماً) من منطقة جبل هندازة شرق بيت لحم، وحسام محمد الشيخ (30 عاماً) من قرية مراح رباح جنوباً، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها والتخريب في محتوياتها.



ووفق تقرير دوري، يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، ارتكبت قوات الاحتلال (1655) انتهاكاً، شملت اعتقال (393) مواطناً، خلال آب/ أغسطس الماضي، بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في شهر حزيران/ يونيو الذي سبقه.



ونفذت قوات الاحتلال (280) اقتحاماً لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (341) حاجزاً، كما بلغ عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.



وبين التقرير أن مناطق بيت لحم والقدس والخليل، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (292، 279، 254) انتهاكا على

التوالي.



وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال شهر آب/ أغسطس 2020، قرابة (4500) أسير/ة، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (140) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (340).



وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (73) أمر اعتقال إداري، من بينها (34) أمراً جديداً، و(39) تمديداً.