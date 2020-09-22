وزيرة الصحة: غزة والضفة تواجهان نقصاً بمسحات فيروس (كورونا)

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن الوزارة تعاني من نقص مسحات فحص فيروس (كورونا) المستجد، مشيرةً إلى أن الموجود لديها، يكفي لمدة ثلاثة أيام فقط.



وأوضحت الكيلة، وفق إذاعة (صوت فلسطين)، أن الوزارة موعودة بوصول كمية مناسبة من المسحات يوم غد الأربعاء، مشيرةً إلى أنه تم توفير 20 ألف مسحة لغزة عبر منظمة الصحة العالمية.



وبينت الكيلة، أن غزة والضفة، تواجهان نقصاً في عدد مسحات (كورونا)، مبينةً أن الوزارة، ستعمل على تركيز استخدامها في الفحص لمن يلزم من المواطنين.







رام الله - دنيا الوطن