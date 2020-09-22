عاجل

  • روسيا: تأجيل إسرائيل تطبيق الضم ليس حلا للمشكلة وهي لا تزال قائمة

عربي

دولة عربية تبلغ مرحلة وبائية حرجة بسبب فيروس (كورونا)

دولة عربية تبلغ مرحلة وبائية حرجة بسبب فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بات الوضع الوبائي في تونس، يثير الكثير من القلق، خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 10732 إصابة وتسجيل 159 حالة وفاة، وسط مطالب شعبية بإعادة فرض الحجر الصحي الشامل، وإغلاق الحدود.

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس، تسجيل 996 حالة إصابة بمرض (كوفيد- 19) و5 وفيات جديدة بتاريخ 18 و19 أيلول/ سبتمبر 2020، مشيرة إلى أن عدد المصابين الذين وقع التكفل بهم في المستشفيات بلغ 198 مريضاً، بينهم 60 في العناية المركزة و28 تحت جهاز التنفس الاصطناعي، وفق وكالة (سبوتنك).

وعلى ضوء التزايد السريع للعدوى بفيروس (كورونا)، أطلق عدد من المواطنين، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيها بإعادة فرض إجراءات الحجر الصحي الشامل، وغلق الحدود ولو بشكل مؤقت لفسح المجال أمام إعادة السيطرة على حلقات العدوى.

كما طالب ناشطون وزارة الصحة، بكشف الوضع الحقيقي للمستشفيات العمومية، بعد تداول فيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي، لمصابين فارقوا الحياة أمام المستشفيات بسبب غياب أجهزة الانعاش.

بالتزامن مع ذلك، يقود أيضاً عدد من الأطباء التونسيين مبادرة لإعادة فرض الحجر الصحي الكامل لمدة ثلاثة أسابيع، وحظر التجول الليلي من الساعة العاشرة مساء، حتى السابعة صباحاً، مع إيقاف جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية غير الضرورية، وفرض إجراء التحاليل المخبرية على الراغبين في القدوم إلى تونس.

ونبه الممضون إلى مبادرة السلطات التونسية من "الخطر المؤكد والوشيك الناجم عن استنفاذ طاقة استيعاب المستشفيات في ظل الانتشار السريع للعدوى بفيروس (كورونا) والزيادة المستمرة في الحالات الخطيرة، التي تتطلب العلاج في المستشفى والإنعاش".

وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم طب نفس الأطفال بمستشفى ماتز بفرنسا، والخبير المعتمد لدى محكمة التعقيب في مدينة ميس، الدكتور غازي الدالي (أحد الممضين على المبادرة) إن تطبيق الحجر الصحي الشامل لفترة مؤقتة، سيمنح فرصة للمستشفيات التونسية من أجل معالجة الحالات الحرجة والتخفيف من طاقة الاستيعاب، التي توشك على النفاد.

وأضاف الدالي، أن هذا الإجراء، سيسهل عملية حصر العدوى وتجفيف المناطق الحمراء التي تشهد انتشاراً كثيفاً للفيروس، مؤكداً أن هذا الحل هو الوحيد القادر على السيطرة على الوباء والتقليص من حجم الإصابات.

كما دعا الدالي إلى إيقاف الأنشطة غير الضرورية لمدة وجيزة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة، والإبقاء فقط على الأنشطة الحياتية، وهي فترة يعتبر الدالي أنها ستكون بمثابة الهدنة للهياكل الصحية، التي أصبحت غير قادرة على السيطرة على الوضع الوبائي.

وشدد الدالي على ضرورة فرض إجراء الاختبارات على الأشخاص القادمين إلى تونس، يثبت خلوهم من الفيروس، وفرض الحجر الصحي الإلزامي على الممتنعين لمدة 14 يوماً على حسابهم الخاص.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا

الأردن: الإسلاميون يقررون المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة ويحذرون من العبث بها

الأردن: الإسلاميون يقررون المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة ويحذرون من العبث بها

النظام السوري مهاجماً الولايات المتحدة: تُواصل نهب النفط السوري عبر العراق

النظام السوري مهاجماً الولايات المتحدة: تُواصل نهب النفط السوري عبر العراق

خالد بن سلمان: نتطلع لسلام دائم وشامل في اليمن

خالد بن سلمان: نتطلع لسلام دائم وشامل في اليمن

41 منظمة كويتية تدعو إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل

41 منظمة كويتية تدعو إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل

اتفاقية جديدة بين دولة عربية و&#34;ناسا&#34; لتدريب رواد فضاء

اتفاقية جديدة بين دولة عربية و"ناسا" لتدريب رواد فضاء

إسرائيل والبحرين تبحثان إقامة خطوط اتصالات مباشرة

إسرائيل والبحرين تبحثان إقامة خطوط اتصالات مباشرة

مصر: تسجيل 126 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 126 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

لجنة طوارئ القدس: الوضع الوبائي خطير ومقلق في المدينة

لجنة طوارئ القدس: الوضع الوبائي خطير ومقلق في المدينة

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه أراضٍ زراعية شرقي خانيونس

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه أراضٍ زراعية شرقي خانيونس

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقال في الضفة والقدس

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقال في الضفة والقدس

اصابة شاب واعتقال آخرين بمواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين

اصابة شاب واعتقال آخرين بمواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم

الاقتصاد بغزة: إذا استمر الالتزام بالإجراءات ستستمر حالة التعامل مع فتح محلات أخرى

الاقتصاد بغزة: إذا استمر الالتزام بالإجراءات ستستمر حالة التعامل مع فتح محلات أخرى

أجواء معتدلة وباردة نسبياً بفلسطين حتى نهاية الأسبوع الجاري

أجواء معتدلة وباردة نسبياً بفلسطين حتى نهاية الأسبوع الجاري

منوعات

شاهد: كيف أصبح نجم ذا فويس كيدز بعد التخلص من السمنة؟

شاهد: كيف أصبح نجم ذا فويس كيدز بعد التخلص من السمنة؟

شاهد: &#34;منة فضالي&#34; تخسر وزنها بسبب (شجن).. فكيف أصبحت؟

شاهد: "منة فضالي" تخسر وزنها بسبب (شجن).. فكيف أصبحت؟

الفنان الجزائري حمدي بناني يفارق الحياة متأثرا بوباء (كورونا)

الفنان الجزائري حمدي بناني يفارق الحياة متأثرا بوباء (كورونا)

شاهد: أحمد الفيشاوي يرفض اعتذار محمد رمضان بعد اهانته له.. فيديو

شاهد: أحمد الفيشاوي يرفض اعتذار محمد رمضان بعد اهانته له.. فيديو

شاهد: حقن بلازما لـ&#34;حسن شاكوش&#34; و&#34;عمر كمال&#34; فى تونس

شاهد: حقن بلازما لـ"حسن شاكوش" و"عمر كمال" فى تونس

صور.. بدر خلف يثير الجدل مجددا بارتداء الحجاب وعباءة نسائية: تربينا على الحشمة

صور.. بدر خلف يثير الجدل مجددا بارتداء الحجاب وعباءة نسائية: تربينا على الحشمة

شاهد: أحدث ظهور لـ&#34;ديانا كرزون&#34; وزوجها من شهر العسل

شاهد: أحدث ظهور لـ"ديانا كرزون" وزوجها من شهر العسل

شاهد: رانيا يوسف تستعرض اناقتها على الدرج الكهربائي

شاهد: رانيا يوسف تستعرض اناقتها على الدرج الكهربائي

بعد انتقاد حملها بدون زواج .. بطلة حريم السلطان:&#34;لا يحق لأحد الحكم علي&#34;

بعد انتقاد حملها بدون زواج .. بطلة حريم السلطان:"لا يحق لأحد الحكم علي"

أحدث ظهور لأسطورة السينما الهندية (أميتاب باتشان) بعد تعافيه من (كورونا)

أحدث ظهور لأسطورة السينما الهندية (أميتاب باتشان) بعد تعافيه من (كورونا)

عربي

الأردن: الإسلاميون يقررون المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة ويحذرون من العبث بها

الأردن: الإسلاميون يقررون المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة ويحذرون من العبث بها

خالد بن سلمان: نتطلع لسلام دائم وشامل في اليمن

خالد بن سلمان: نتطلع لسلام دائم وشامل في اليمن

41 منظمة كويتية تدعو إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل

41 منظمة كويتية تدعو إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل

إسرائيل والبحرين تبحثان إقامة خطوط اتصالات مباشرة

إسرائيل والبحرين تبحثان إقامة خطوط اتصالات مباشرة