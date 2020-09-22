اصابة شاب واعتقال آخرين بمواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

أصيب شاب برصاصة في ساقه، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جرت في مخيم جنين، كما تم اعتقال 4 آخرين.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن الشاب فيصل أبو سرية أصيب بعيار ناري، والعشرات بحالات اختناق أثناء اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، كما تم اعتقال أربعة شبان وهم، عبادة الغول، ومحمد زبيدي، وصدام ابو ارميلة، ومحمد الغزاوي بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.