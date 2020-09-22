الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.



وأفادت مصادر امنية، وفق وكالة (وفا)، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد زياد العتيق من مخيم عايدة شمالا، واسيد حسن الورديان (30 عاما) من منطقة جبل هندازة شرقا، وحسام محمد الشيخ (30عاما) من قرية مراح رباح جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.