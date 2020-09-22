رضوان: التطبيع لن يُعطي الشرعية للاحتلال ونُحذر من الاستمرار بالتلكؤ بتنفيذ اتفاقات التهدئة

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

دعا إسماعيل رضوان، القيادي في حركة (حماس)، الأنظمة التي تحاول اللحاق بركب المطبعين، ضرورة عدم الوقوع في هذه الخطيئة الكبرى، والخيانة للقضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن التطبيع يمثل خطراً دائماً على فلسطين والأمة العربية والإسلامية.

وقال رضوان لـ "دنيا الوطن: "إن أطماع الاحتلال الإسرائيلي لن تقف عند حدود فلسطين، وسيعلم المطبعون، أنهم أول الخاسرين من التطبيع والهرولة مع الاحتلال، وحينها سيندمون حين لا ينفع الندم".

وأوضح، أن هذا التطبيع، يُجرئ الاحتلال على ارتكباب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التطبيع لا يمثل ضمير الأمة الحي الرافض له، أمثال الشعبين البحريني والإماراتي.

وبين القيادي في (حماس)، أن التطبيع لن يعطي الشرعية للاحتلال، ولن يغير من الحقائق الدينية والتاريخية والسياسية والقانونية، بأن فلسطين من بحرها إلى نهرها، هي عربية إسلامية، وأن الاحتلال إلى زوال.

وفيما يتعلق باجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، أكد رضوان، أنه مثل اختراقاً في جانب العلاقات الوطنية، وأحدث نقلة إيجابية تجاه إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتحقيق الوحدة الوطنية، ومواجهة المشاريع الصهيوأمريكية.

وقال: "نحن رحبنا بهذا اللقاء، وكنا جزءاً أصيلاً من إنجاحه، وهناك مخرجات من خلال الاجتماع، والتي نصت على تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية، وقد تم تشكيلها وأصدرت البيان الأول، ونحن نرحب بذلك، وهي خطوة عملية لترجمة المخرجات إلى الجانب العملي".

وأضاف: "هناك لجنة لإعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينين، وبالتالي المطلوب هو الإسراع في انعقاد اللجنة، وأن تقوم بإشراك الكل الفلسطيني لإعادة ترتيب البيت الداخلي".

وأوضح رضوان، أن هناك لجنة لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية والوحدة الفلسطينية، ولجنة تضع تصورات للمرحلة المقبلة لخطة استراتيجية للمواجهة الشاملة مع الاحتلال.

وقال: "المطلوب هو الإسراع في تفعيل اللجان، والسير تجاه التطبيع العملي لمخرجاتها على أرض الواقع؛ لأننا بحاجة إلى الوحدة الوطنية، واستراتيجية وطنية فلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، لافتاً إلى أنه جاري الترتيب لتشكيل هذه اللجان، داعياً للاسراع في تشكيلها وتنفيذ مخرجاتها.

وفيما يتعلق باستمرار تلكؤ الاحتلال بتنفيذ اتفاقات التهدئة، أكد رضوان، أن الاحتلال يحاول التضييق على أبناء الشعب الفلسطيني، ويحاول أن يرواغ ويتلكا في تنفيذ تفاهمات رفع الحصار عن قطاع غزة، محذراً من مغبة التلكؤ في رفع الحصار عن القطاع، أو عدم السماح بإدخال المستلزمات الصحة لمواجهة فيروس (كورونا) واحتياجات الشعب الفلسطيني.

وحمل رضوان، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات انتشار الفيروس في القطاع، أو تردي الحالة الصحة بسب الحصار المستمر على الشعب الفلسطيني.