التعليم بغزة: المراحل من الصف الأول الابتدائي حتى الرابع غير ملزمة بالصفوف الافتراضية

خاص- دنيا الوطن

أكد أكرم فروانة، رئيس دائرة التعليم الإلكتروني في وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة، أن الصفوف الافراضية هي عملية مساندة، لافتاً إلى أن المدارس التي لديها القدرة على إنشاء هذه، يتم استخدامها، ولكن التي لا تتوفر لديها القدرة، فإن الموضوع ليس ملزماً لديها.

وأوضح فروانة في تصريح لـ"دنيا الوطن": "الصفوف الافتراضية هي للمراحل من الصف الخامس حتى الثاني عشر، أما المرحلة من الاول الابتدائي إلى الرابع، ليست ملزمة بهذه الصفوف".

وأشار إلى أن هناك بعض المدارس الابتدائية، اجتهدت من ذات نفسها، لإنشاء الصفوف الافتراضية، ولكن غير ملزمة، لافتاً إلى أن هناك خطط دراسة للوزارة، خاصة بالصفوف من الأول حتى الرابع، تشتمل على بطاقات التعلم الذاتي، والقنوات التعليمية.