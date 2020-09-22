الاقتصاد بغزة: إذا استمر الالتزام بالإجراءات ستستمر حالة التعامل مع فتح محلات أخرى

خاص دنيا الوطن

أكد عبد الفتاح موسى، الناطق باسم وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، أن وزارته مع وزارتي الصحة والداخلية، في تقييم مستمر بمدى التزام المواطنين والتجار، بالإجراءات التي تم اتخاذها بالتخفيف، والمحلات بهذه الإجراءات الاحترازية.

وقال موسى لـ"دنيا الوطن": "إذا استمر الالتزام بالإجراءات الوقائية، ستستمر حالة التعامل مع فتح جزئي لمحلات أخرى"، مؤكداً أن الاسواق الشعبية لازالت مغلقة، ولكن ما تم فتحه هو محلات معينة في أماكن معينة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الاقتصاد، بغزة، أنه كلما كان المواطن الفلسطيني، ملتزماً بإجراءات الوقاية والسلامة، سيكون هناك تقدم في التخفيف من الإجراءات، ولكن المرحلة الحالية هي مرحلة خطر ومازال موجوداً.