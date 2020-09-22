مصر: تسجيل 126 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت مصر في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، تسجيل 126 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.





كما أعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، وذلك مقابل 115 حالة إصابة و20 وفاة اليوم السابق.



وبلغ عدد الإصابات الذي سجلته مصر حتى مساء الاثنين، 102141 حالة بينها 90332 حالة تماثلت للشفاء و5787 حالة وفاة.



رام الله - دنيا الوطن