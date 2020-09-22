شؤون فلسطينية

الأطر العمالية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تصدر بياناً بشأن منحة 700 شيكل

الأطر العمالية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تصدر بياناً بشأن منحة 700 شيكل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الأطر العمالية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يوم الاثنين، بياناً بشأن صرف منحة 700 شيكل لعمال القطاع، في ظل إجراءات (كورونا).

وطالبت الأطر في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بتراجع وزارة العمل عن إجراءات الصرف مالم يدرج عمال قطاع غزة ضمن هذه المنحة.

وشددت على أن على حكومة الأمر الواقع في غزة أن تتحمل مسؤولياتها في تقديم المساعدة والإعانة للفئات المتضررة من العمال دون تميز وفئوية.

وفيما يلي نص البيان: 

العدالة الاجتماعية سبيل التحرر الوطني

اجتمعت الأطر العمالية في الاتحاد العام لعمال فلسطين على ضوء ما صدر من اعلان من قبل وزارة العمل وعلى لسان ناطقها الإعلامي، بصرف مساعدة مالية للمتضررين من فئة العمال في المحافظات الشمالية، واستثناء عما المحافظات الجنوبية مثل حالة من تمييز جغرافي سافرة تكررت للمرة الثانية على التوالي، مما ولدّ حالة استياء وغضب في صفوف عمالنا وأبناء شعبنا وأطرنا النقابية العمالية.

فالغالبية العظمى من عمالنا في قطاع غزة قد تضرر بشكل مباشر نتيجة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الامر الواقع لمواجهة تفشي فايروس كورونا والتي تضمن فصل للمحافظات في القطاع وتعطل كافة المرافق العامة والمنشآت الصناعية والتجارية والحرفية، وهذا عكس بنفسه على الواقع المعيشي للغالبية العظمى من أبناء شعبنا وفي مقدمتهم العمال.

وفي ظل تخلف وسياسة التمييز التي تنتهجها حكومة الأمر الواقع في غزة وسيطرتها على كافة مصادر المساعدة والدعم والتعامل معها بفئوية قاتلة، وفي ظل غياب الحكومة الفلسطينية وتخلفها عن القيام بدورها تجاه العمال، جاء اعلان وزارة العمل عن صرف منحة بقيمة (700) شيكل لأكثر من (68) ألف عامل في المحافظات الشمالية، تؤكد غياب قطاع غزة وعمالها عن أجندة الحكومة الفلسطينية، وانطلاقاً من مسؤولياتنا النقابية والوطنية، فإننا في الأطر النقابية في الاتحاد العام لعمال فلسطين نطالب بما يلي:

1- تراجع وزارة العمل عن إجراءات الصرف مالم يدرج عمال قطاع غزة ضمن هذه المنحة.

2- على حكومة الامر الواقع في غزة أن تتحمل مسؤولياتها في تقديم المساعدة والإعانة للفئات المتضررة من العمال دون تميز وفئوية.

3- على رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد اشتية ان يخرج عن صمته ويوضح ما تقوم به وزارة العمل، ويوقف حالة التمييز الجغرافي الذي يخدم فقط حالة الانقسام.

4- نؤكد على ضرورة تعزيز معاير العدالة الاجتماعية وتجسيد التكافل والتضامن في مواجهة جائحة كورونا.

5- تؤكد الأطر العمالية على دعمها ومساندتها لمخرجات القاء الوطني في مواجهه التطبيع والمطبعين، مؤكدين على إصرار شعبنا على مواصلة نضاله حتى تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أخبار ذات صلة

رأفت: اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى واغلاق &#34;الإبراهيمي&#34; بوجه المصلين تعدٍ على حرية العبادة

رأفت: اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى واغلاق "الإبراهيمي" بوجه المصلين تعدٍ على حرية العبادة

سلفيت: قرار بتمديد إغلاق قرية &#34;كفر الديك&#34; 48 ساعة

سلفيت: قرار بتمديد إغلاق قرية "كفر الديك" 48 ساعة

رأفت: اللقاءات القيادية مستمرة لتنفيذ قرارات الأمناء العامين

رأفت: اللقاءات القيادية مستمرة لتنفيذ قرارات الأمناء العامين

الشرطة تفض حفلات زفاف وتحرر 225 مخالفة في جنين

الشرطة تفض حفلات زفاف وتحرر 225 مخالفة في جنين

ست إصابات في انفجار بإحدى الشقق السكنية برام الله

ست إصابات في انفجار بإحدى الشقق السكنية برام الله

إيقاف مصنع أجبان ومحل توزيع فواكه عن العمل شمال القطاع

إيقاف مصنع أجبان ومحل توزيع فواكه عن العمل شمال القطاع

يضم الرجوب وفتوح.. وفدٌ من فتح يصل تركيا لإجراء لقاءات مع حماس

يضم الرجوب وفتوح.. وفدٌ من فتح يصل تركيا لإجراء لقاءات مع حماس

مساعد القائد الأعلى لقوى الأمن يتفقد محافظة الخليل

مساعد القائد الأعلى لقوى الأمن يتفقد محافظة الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الأطر العمالية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تصدر بياناً بشأن منحة 700 شيكل

الأطر العمالية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تصدر بياناً بشأن منحة 700 شيكل

رأفت: اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى واغلاق &#34;الإبراهيمي&#34; بوجه المصلين تعدٍ على حرية العبادة

رأفت: اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى واغلاق "الإبراهيمي" بوجه المصلين تعدٍ على حرية العبادة

سلفيت: قرار بتمديد إغلاق قرية &#34;كفر الديك&#34; 48 ساعة

سلفيت: قرار بتمديد إغلاق قرية "كفر الديك" 48 ساعة

رأفت: اللقاءات القيادية مستمرة لتنفيذ قرارات الأمناء العامين

رأفت: اللقاءات القيادية مستمرة لتنفيذ قرارات الأمناء العامين

الشرطة تفض حفلات زفاف وتحرر 225 مخالفة في جنين

الشرطة تفض حفلات زفاف وتحرر 225 مخالفة في جنين

إيقاف مصنع أجبان ومحل توزيع فواكه عن العمل شمال القطاع

إيقاف مصنع أجبان ومحل توزيع فواكه عن العمل شمال القطاع

مساعد القائد الأعلى لقوى الأمن يتفقد محافظة الخليل

مساعد القائد الأعلى لقوى الأمن يتفقد محافظة الخليل

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروع إنشاء مدرسة بني نعيم الأساسية في شمال الخليل

"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة بني نعيم الأساسية في شمال الخليل

منوعات

صور.. بدر خلف يثير الجدل مجددا بارتداء الحجاب وعباءة نسائية: تربينا على الحشمة

صور.. بدر خلف يثير الجدل مجددا بارتداء الحجاب وعباءة نسائية: تربينا على الحشمة

شاهد: أحدث ظهور لـ&#34;ديانا كرزون&#34; وزوجها من شهر العسل

شاهد: أحدث ظهور لـ"ديانا كرزون" وزوجها من شهر العسل

شاهد: رانيا يوسف تستعرض اناقتها على الدرج الكهربائي

شاهد: رانيا يوسف تستعرض اناقتها على الدرج الكهربائي

بعد انتقاد حملها بدون زواج .. بطلة حريم السلطان:&#34;لا يحق لأحد الحكم علي&#34;

بعد انتقاد حملها بدون زواج .. بطلة حريم السلطان:"لا يحق لأحد الحكم علي"

أحدث ظهور لأسطورة السينما الهندية (أميتاب باتشان) بعد تعافيه من (كورونا)

أحدث ظهور لأسطورة السينما الهندية (أميتاب باتشان) بعد تعافيه من (كورونا)

صور: منى زكى تودع الصيف بأحدث جَلسة تصوير على شاطئ البحر

صور: منى زكى تودع الصيف بأحدث جَلسة تصوير على شاطئ البحر

صور: (حمو بيكا) يفتتح شركة إنتاج خاصة به تحت عنوان (VIP)

صور: (حمو بيكا) يفتتح شركة إنتاج خاصة به تحت عنوان (VIP)

شاهد: هيدي كرم تكشف تفاصيل أول مسلسل من بطولتها المطلقة

شاهد: هيدي كرم تكشف تفاصيل أول مسلسل من بطولتها المطلقة

شاهد: تحت تهديد &#34;السكين&#34;.. مادونا تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب في سن العشرين

شاهد: تحت تهديد "السكين".. مادونا تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب في سن العشرين

شاهد: وصلة رقص بين أصالة وابنتها شام بظهورها الأول بعد انفصالها عن خطيبها

شاهد: وصلة رقص بين أصالة وابنتها شام بظهورها الأول بعد انفصالها عن خطيبها

عربي

مصر: تسجيل 126 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 126 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

محمد بن زايد والسيسي يبحثان هاتفياً &#34;مستجدات القضايا الإقليمية والدولية&#34;

محمد بن زايد والسيسي يبحثان هاتفياً "مستجدات القضايا الإقليمية والدولية"

وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري يواصل لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن

وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري يواصل لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن

الولايات المتحدة تصدر تحذيرًا أمنيًا لمواطنيها في البحرين

الولايات المتحدة تصدر تحذيرًا أمنيًا لمواطنيها في البحرين