دولي

البرازيل: تسجيل 13439 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

البرازيل: تسجيل 13439 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت البرازيل في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 13439 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.

ويشير هذا الرقم لانخفاض معدل الحالات اليومية، مع رصد 377 وفاة جراء الجائحة، وفق ما أفادت وزارة الصحة في البلاد.

وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في البرازيل، إلى 4558068 حالة، وعدد الوفيات وصل إلى مستوى 137272 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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