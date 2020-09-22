بريطانيا: قرار بإغلاق المطاعم عند العاشرة مساءً بدءاً من الخميس بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الحكومة البريطانية، إغلاق المطاعم في البلاد، عند العاشرة مساءً، بدءاً من يوم الخميس، لمحاربة فيروس (كورونا).



كما قال رئيس بلدية لندن، صادق خان: إنه اتفق مع قادة المجلس المحلي وخبراء الصحة العامة على عرض قيود جديدة لمكافحة فيروس (كورونا) على الحكومة المركزية في محاولة لوقف انتشاره في العاصمة.



وتشمل الإجراءات تقليل ساعات فتح الحانات وتوسيع نطاق فرض وضع الكمامات في وسائل النقل العام والمتاجر ليشمل أماكن عامة أخرى.



وقال خان: إنه سيطلب من الحكومة تنفيذ الخطة في أسرع وقت ممكن، مضيفا أنه سيناقشها مع رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الثلاثاء.



وقال في بيان: "بدون فحوص ملائمة أو تتبع للمخالطة في لندن فإننا لا نملك خيارا سوى النظر في إجراءات أخرى لإبطاء انتشار الفيروس".



وأضاف: "أعتقد تماما بأن التحرك المبكر، بدلا من الاضطرار لفرض إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق، هو الصواب من أجل الصحة العامة والاقتصاد"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وطلب من جونسون أن يدعوه لحضور اجتماع التحرك العاجل الذي تعقده الحكومة يوم الثلاثاء والذي سيحضره قادة الإدارات المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.



وسيلقي جونسون الثلاثاء أيضا كلمة أمام البرلمان بخصوص جائحة فيروس (كورونا).



وفي وقت سابق يوم الاثنين، قال مسؤولان كبيران في قطاع الصحة البريطاني إن البلاد ستواجه معدلا متزايدا ومتسارعا لوفيات فيروس (كورونا) في غضون أسابيع ما لم تتحرك حكومة جونسون بشكل عاجل لوقف الانتشار السريع لموجة التفشي الثانية.



ويبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن (كورونا) في بريطانيا 41777 وهي أعلى حصيلة في أوروبا، والخامسة على مستوى العالم.