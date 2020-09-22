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وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري يواصل لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن

وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري يواصل لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، والذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، مع وزير الخزانة الأمريكية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية، فإنه جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها.

يأتي ذلك بعدما جرت الأسبوع الماضي، لقاءات مكثفة بين مسؤولين أمريكيين وقطريين، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في واشنطن.

وكان تيموثي لندركينج، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج قال يوم الخميس الماضي: إن الولايات المتحدة تأمل في المضي قدما بإعلان قطر حليفا رئيسيا غير عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ وهو وضع يمنح الدول المشمولة بالإعلان بعض المزايا في الدفاع والتعاون الأمني.

وحول احتمال انضمام قطر للإمارات والبحرين للتطبيع مع إسرائيل قال لندركينج "إن لدى قطر سجلا حافلا من العمل مع إسرائيل، ونعتقد أنه سيحملهم في النهاية إلى التوصل إلى  اتفاق أوسع معها". 

وأضاف: "نعتقد أن هناك الكثير للبناء عليه، وستتحرك كل دولة بوتيرتها الخاصة بشأن التطبيع، وبما يتفق مع معاييرها الخاصة، ولكننا نتوق إلى أن يحدث هذا عاجلا وليس آجلا".  
 
وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن بلاده تريد من جميع دول الخليج الوصول لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في نهاية المطاف.

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