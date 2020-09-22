مجلس الوزراء الكويتي: نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها "قضية العرب والمسلمين الأولى"





وأشار البيان إلى دعم دولة الكويت لخيارات الشعب الفلسطيني وتأييدها لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.



رام الله - دنيا الوطنأكدت دولة الكويت، في وقت متأخر من أمس الاثنين، على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها "قضية العرب والمسلمين الأولى".وشددت في بيان صادر عن مجلس الوزراء، عقب اجتماعه الأسبوعي، على التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).