زلزال بقوة 9.3 ريختر في تركيا ويشعر به سكان مصر

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، جاد القاضي، أنه تم تسجيل هزة أرضية جنوبي تركيا شعر بها سكان محافظة دمياط المصرية.



ووفق موقع (بوابة الأهرام) المصرية، فقد قال القاضي: "سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية موقعها جنوب تركيا وعلى بعد 625 كم شمال مدينة دمياط، مساء الإثنين".



وأضاف، جاء الزلزال بقوة 9.3 على مقياس ريختر.



وأشار رئيس المعهد إلى أنه "قد شعر بعض المواطنين بتلك الهزة بينما لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات".