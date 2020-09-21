سلفيت: قرار بتمديد إغلاق قرية "كفر الديك" 48 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم الاثنين، قراراً بتمديد إغلاق قرية "كفر الديك" 48 ساعة.
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بعد العودة للطب الوقائي، سيتم تمديد إغلاق كفر الديك 48 ساعة لعدة أسباب أهمها: أن هناك عينات قيد الفحص، وستصدر نتائجها غداً، ووجود قائمة مخالطين جديدة لأكثر من 35 شخصاً، سيتم فحصهم غداً، وستصدر نتائجهم بعد غد.
أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم الاثنين، قراراً بتمديد إغلاق قرية "كفر الديك" 48 ساعة.
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بعد العودة للطب الوقائي، سيتم تمديد إغلاق كفر الديك 48 ساعة لعدة أسباب أهمها: أن هناك عينات قيد الفحص، وستصدر نتائجها غداً، ووجود قائمة مخالطين جديدة لأكثر من 35 شخصاً، سيتم فحصهم غداً، وستصدر نتائجهم بعد غد.
وأضاف كميل، أن من الأسباب، وجود إصابات داخل المدارس.
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