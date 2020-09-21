سلفيت: قرار بتمديد إغلاق قرية "كفر الديك" 48 ساعة





وأضاف كميل، أن من الأسباب، وجود إصابات داخل المدارس.





رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم الاثنين، قراراً بتمديد إغلاق قرية "كفر الديك" 48 ساعة.وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بعد العودة للطب الوقائي، سيتم تمديد إغلاق كفر الديك 48 ساعة لعدة أسباب أهمها: أن هناك عينات قيد الفحص، وستصدر نتائجها غداً، ووجود قائمة مخالطين جديدة لأكثر من 35 شخصاً، سيتم فحصهم غداً، وستصدر نتائجهم بعد غد.