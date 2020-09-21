إسرائيل تدخل حالة الخطر والطوارئ في المستشفيات بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أبلغ مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الاثنين، المستشفيات، بالدخول في حالة الطوارئ، وطالبهم بوقف كل العمليات والنشاطات غير الملحّة.



وبحسب ما ذكرت القناة 12، فإنه يأتي هذا في أعقاب دخول إسرائيل حالة خطيرة من أعداد المصابين بفيروس (كورونا) يومياً، بالإضافة إلى تزايد عدد الحالات الخطرة، والتي تحتاج إلى أجهزة تنفس.



من جهته، أصدر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس تعليماته بافتتاح مستشفى ميداني، يستوعب 200 سرير مخصص لمرضى (كورونا)، وذلك عقب تكدس المستشفيات بالمرضى.





وذكرت معطيات وزارة الصحة، أن أكثر من مليون شخص، دخلوا إلى حجر صحي، منذ تموز/ يوليو الماضي، بعد أن خالطوا مريضاً بـ (كورونا).