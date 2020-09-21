إيران: جاهزون لأي هجوم أمريكي محتمل

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رام الله - دنيا الوطن

شدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على استعداد بلاده لأي هجوم تريد الولايات المتحدة، أن تشنه على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك الهجوم السيبراني أو البحري أو البري.



وخلال كلمة عبر (الفيديو كونفرانس) أمام مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن، قال ظريف: "يجب أن تحل مشاكل منطقتنا بين دول المنطقة نفسها، عبر الحوار فقط، ولا أعتقد أن الأمن والحماية يجلبان من الخارج"، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم).



وحول الاتفاق النووي والعقوبات الجديدة التي فرضتها أمريكا على إيران، أوضح ظريف أن "الاتفاق النووي ما زال حياً ونستحق تعويضات بعد انسحاب أمريكا منه، وإعادة فرض عقوبات على بلادنا"، مؤكداً أن هذه العقوبات ليست جديدة، وليس لها أي أثر كبير على إيران.



وأكد أن بلاده مستعدة لتبادل جميع السجناء مع الولايات المتحدة، وأن واشنطن هي من نقض الاتفاق النووي، وطهران لن تعود إلى التفاوض على أمر تم التفاوض بشأنه.