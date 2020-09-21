الشرطة تفض حفلات زفاف وتحرر 225 مخالفة في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

فضّت الشرطة، بمساندة الأجهزة الأمنية، مساء اليوم، 4 تجمعات لحفلات زفاف، وقبضت على 3 أشخاص من أصحاب صالات الأفرا؛ لمخالفة أصحابها التعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية، بمنع التجمّعات، وإقامة الأعراس بهدف الحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة 4 حفلات زفافٍ في عدد من بلدات المحافظة، على الفور تحركت قوة من الشرطة، تساندها قوة من الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات، وعملت على فضها وتفريق جميع المواطنين القادمين إليها، وقبضت على 3 أشخاص من أصحاب صالات الأفراح، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.



وفي سياق متصل، فقد حررت شرطة المحافظة 225 مخالفةً لعدد من المحال والمنشآت والأفراد، لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وارتداء الكمامات، والتأكيد على أصحابها بأنه سيتم إغلاقها في حال تكرر عدم الالتزام.