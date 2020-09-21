ست إصابات في انفجار بإحدى الشقق السكنية برام الله

من مكان الانفجار

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ستة مواطنين، مساء الاثنين، بحروق من الدرجتين الأولى والثانية، خلال حريق بسبب تسرب غاز، في منزل في عين مصباح بمدينة رام الله.



وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن إحدى الإصابات هي لسيدة حامل، حيث تم تقديم الإسعاف الأولي للمصابين، ونقلهم للمستشفى.



وسمع دوي الانفجار برام الله، وتبين لاحقاً أن مصدره انفجار سخان مياه "بويلر" يعمل بالغاز، مما أدى لإصابة عدد من المواطنين، وتسبب بأضرار مادية.