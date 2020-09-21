إيقاف مصنع أجبان ومحل توزيع فواكه عن العمل شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أوقف فريق مراقبة الأغذية، الطب الوقائي، بمحافظة الشمال، وبالتعاون مع مباحث التموين، مصنع أجبان ومحل توزيع فواكه وخضار عن العمل، وذلك لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية، شمال القطاع.
أوقف فريق مراقبة الأغذية، الطب الوقائي، بمحافظة الشمال، وبالتعاون مع مباحث التموين، مصنع أجبان ومحل توزيع فواكه وخضار عن العمل، وذلك لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية، شمال القطاع.
كما قام الفريق، بإتلاف 2.3 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك أثناء تنفيذ جولة تفتيشية، شملت 14 منشأه غذائية.
وتهدف الحملة إلى إلزام المنشآت الغذائية، بتنفيذ الإجراءات الوقائية، والالتزام بالشروط الصحية.
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