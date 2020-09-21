يضم الرجوب وفتوح.. وفدٌ من فتح يصل تركيا لإجراء لقاءات مع حماس









رام الله - دنيا الوطنوصل وفد من حركة (فتح) إلى تركيا، اليوم الاثنين، لإجراء لقاءات مع وفد من (حماس)، يضم رئيس الحركة، إسماعيل هنية، ونائبه، الشيخ صالح العاروري.ووفق تغريدة لرئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة (فتح)، منير الجاغوب، عبر (تويتر)، فإن وفد فتح يضم اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وروحي فتوح، عضو اللجنة المركزية.وأضاف: أن اللقاءات، ستتركز حول إنهاء الانقسام، وتطبيق توصيات لقاء "الأمناء العامون".وكان الرئيس محمود عباس، أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.ووضع الرئيس عباس، الرئيس أردوغان في صورة الحوارات التي تجري حالياً بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وإصرار الجميع على وحدة الموقف، بهدف تحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).