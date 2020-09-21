مساعد القائد الأعلى لقوى الأمن يتفقد محافظة الخليل

رام الله - دنيا الوطنتفقد مساعد القائد الأعلى لقوى الأمن، الفريق الحاج إسماعيل جبر، اليوم الاثنين، محافظة الخليل، واطلع على أبرز احتياجاتها.وترأس الفريق جبر، اجتماعاً بحضور محافظ الخليل جبربن البكري، ومنسق شؤون المحافظات، موفق دراغمة، وقادة المؤسسة الأمنية، وأمناء سر أقاليم حركة فتح في المحافظة.ونقل الفريق جبر، تحيات الرئيس محمود عباس، لكافة أبناء المحافظة، مثمناً الموقف المشرف، الذي تمثله الخليل دوماً.وأكد أنه رغم كل الظروف الصعبة والحصار المفروض، سيتم متابعة كافة القضايا والاحتياجات، التي تم طرحها بشكل فوري وحثيث، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين، وكافة القطاعات العامة والخاصة، بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة وتحت طائلة المسؤولية.بدوره، قال البكري: إن الزيارة تؤكد حرص واهتمام الرئيس والقيادة الفلسطينية، باحتياجات وأوضاع محافظة الخليل، التي تواجه الاحتلال ومستوطنيه، وتفشي فيروس (كورونا).وأشار إلى ما تعانيه الخليل، بسبب استمرار ممارسات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين، وأبرز الاحتياجات لمواجهة فيروس (كورونا) والجهود الصحية والأمنية المبذولة في مواجهة ذلك، لافتاً إلى الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة الأمنية لفرض النظام والقانون، رغم كل العراقيل، التي يضعها الاحتلال.وشدد البكري على أن محافظة الخليل، بكافة مكوناتها الرسمية والشعبية والأهلية والعشائرية، تقف سنداً للرئيس في وجه المؤامرات، التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.