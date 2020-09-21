"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة بني نعيم الأساسية في شمال الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

تسلّمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، من خلال الإدارة العامة للأبنية، مشروع إنشاء وتشطيب مبنى مدرسة بني نعيم الأساسية في مديرية شمال الخليل، بدعم من سلة التمويل المشترك (JFA) التي تضم كلاً من: ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج.



وبلغت التكلفة التقديرية للمشروع، وفق بيان صادر عن التربية، مليون و300 ألف دولار، كما قامت الوزارة بتوريد وتجهيز أثاث جديد للغرف الصفية والمرافق.



وتضم المدرسة 18 غرفة صفية، وغرفاً إدارية، وقاعة متعددة الأغراض، ومناطق خضراء وساحات ومرافق أخرى، وذلك تجسيداً لنهج الوزارة في تعزيز البيئة التعليمية الجاذبة للطلبة؛ ضمن معايير الأبنية الخضراء، وأفضل المواصفات العالمية.



وتخدم المدرسة طلبة المرحلة الأساسية من الصفوف (1- 4) مختلط، والصفوف من (5- 9) بنات، وهي تستوعب حوالي 720 طالباً/ة.



وأكدت الوزارة حرصها الدائم على تطوير البُنية التحتية التعليمية؛ بما يضمن تعزيز جودة التعليم وسط بيئة آمنة وجاذبة للطلبة.