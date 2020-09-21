قلقيلية: ارتفاع حالات الوفاة بفيروس (كورونا) بالمحافظة





وأعلنت المحافظة، وفاة المواطن أحمد إبراهيم سليمان أبو الرز، (68 عاماً) في مشفى درويش نزال الحكومي، بمدينة قلقيلية، وهو من سكان بلدة كفر ثلث، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) ويعاني من ارتفاع في ضغط الدم، ومرض السكري، وجلطة قلبية، وفشل في القلب.



وبهذا تكون هذه الوفاة، هي 17 من محافظة قلقيلية، تأثراً بفيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).