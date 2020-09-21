قلقيلية: ارتفاع حالات الوفاة بفيروس (كورونا) بالمحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).
أعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).
وأعلنت المحافظة، وفاة المواطن أحمد إبراهيم سليمان أبو الرز، (68 عاماً) في مشفى درويش نزال الحكومي، بمدينة قلقيلية، وهو من سكان بلدة كفر ثلث، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) ويعاني من ارتفاع في ضغط الدم، ومرض السكري، وجلطة قلبية، وفشل في القلب.
وبهذا تكون هذه الوفاة، هي 17 من محافظة قلقيلية، تأثراً بفيروس (كورونا).
وبهذا تكون هذه الوفاة، هي 17 من محافظة قلقيلية، تأثراً بفيروس (كورونا).
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