شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيسين عباس وأردوغان بشأن الحوار مع حماس ومراقبة الانتخابات

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيسين عباس وأردوغان بشأن الحوار مع حماس ومراقبة الانتخابات
الرئيس عباس وأردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ووضع الرئيس عباس، أردوغان في صورة الحوارات، التي تجري حالياً بين حركتي (فتح) و(حماس) والفصائل الفلسطينية، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وإصرار الجميع على وحدة الموقف، بهدف تحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات.

وطالب الرئيس بدعم تركيا بهذا الاتجاه، كذلك توفير مراقبين من تركيا في إطار المراقبين الدوليين، للمراقبة على الانتخابات.

كذلك، وضع الرئيس عباس الرئيس أردوغان في صورة آخر المستجدات السياسية، والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية على عدد من الدول، وضرورة مواجهة هذه الضغوط والالتزام بمبادرة السلام العربية.

وشكر الرئيس عباس، نظيره التركي على مواقف تركيا الداعمة لفلسطين، وقضيتها العادلة، والاتصالات التي أجراها الرئيس أردوغان مع رؤساء صربيا وكوسوفو؛ لحثهم على عدم فتح سفارات أو مكاتب لهم في القدس.

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