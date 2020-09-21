فرنسا: تسجيل 5298 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت فرنسا اليوم الاثنين، ‬‬5298 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





يأتي ذلك انخفاضاً من زيادة، بلغت 10569 حالة في اليوم السابق، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في البلاد.



ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في فرنسا الآن إلى 458061، فيما قالت وزارة الصحة: إن عدد الوفيات الناجم عن الفيروس، ارتفع إلى 31338، بعد تسجيل 53 حالة وفاة جديدة.





رام الله - دنيا الوطن