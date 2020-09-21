تقودها "الصحة العالمية".. انضمام 156 دولة لخطة تهدف لتوفير لقاحات (كوفيد- 19)

انضمت 156 دولة إلى خطة (كوفاكس) العالمية، التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية المضادة لـ (كوفيد- 19)، وفق ما قال تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية.



وذكر بيان صادر عن المنظمة، والتحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات (جافي)، بعد مهلة انتهت الجمعة الماضي لتقديم تعهدات ملزمة، أن القائمة تضم 64 دولة، أكثر ثراء، ستلتزم بالتمويل الذاتي.



وتستهدف (كوفاكس) تسليم ملياري جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة حول العالم بحلول نهاية عام 2021.



وقال تحالف (جافي): إنه يتوقع انضمام 38 دولة غنية أخرى إلى المبادرة في الأيام المقبلة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأضاف أنه تلقى التزامات بقيمة 1.4 مليار دولار لأبحاث اللقاحات وتطويرها، لكن هناك حاجة ماسة إلى ما بين 700 مليون و800 مليون دولار.

رام الله - دنيا الوطن