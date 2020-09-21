بريطانيا: تسجيل 4368 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت بريطانيا اليوم الاثنين، 4368 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.





وكان 3899 حالة، تم تسجيلها يوم الأحد، حسبما ذكرت الحكومة على موقعها على الإنترنت.



وارتفعت الأعداد اليومية لحالات الإصابة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات، شوهدت لآخر مرة في أوائل أيار/ مايو حين بدأ الوباء في الانحسار في بريطانيا.





رام الله - دنيا الوطن