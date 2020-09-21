إسرائيل: غانتس يوعز لقيادة الجيش بالاستعداد لإنشاء مستشفى ميداني





وتقرر أن تعمل هذه الوحدة، تحت قيادة الجبهة الداخلية، وأنها ستضم 600 جندي، إضافة إلى العشرات من جنود الاحتياط واستكمالاً لعشرات المحققين العاملين في إطار السلطات المحلية والآلاف من جنود الجبهة الداخلية العاملين على حصر الوباء.



إلى ذلك، دعت نقابة الأطباء، الأطباء المتقاعدين والممرضات اللواتي خرجن في التقاعد إلى العودة إلى العمل في إطار النشاطات للحد من العدوى.





وسيتم تأهيل هؤلاء؛ ليكونوا محققين، ويعملون من منازلهم

كما قالت النقابة: إنها تقوم بتأهيل 250 من طلاب الطب على قطع سلاسل العدوى.

رام الله - دنيا الوطنأوعز وزير الجيش الإسرائيلي، بين غانتس إلى قيادة الجيش، بالاستعداد لإنشاء مستشفى ميداني لمعالجة مصابي (كورونا)، علماً بأن مديري بعض المستشفيات، أعلنوا أنهم عاجزون عن استقبال المزيد من المصابين بالفيروس.كما صادق غانتس خلال جلسة شارك فيها قادة الجيش، على إقامة وحدة عسكرية خاصة باسم "إيلا"، تتولى مهام إجراء التحقيقات الوبائية مع المصابين بهدف قطع سلاسل العدوى، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).