التشيك: حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) تتجاوز 50 ألف حالة

تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) في جمهورية التشيك حالياً، 50 ألف حالة، وفق ما أظهرت بيانات وزارة الصحة في البلاد.



ومن بين مجمل حالات الإصابة التي بلغت 50071 حالة تعافى 25336 مريضاً، وتوفي 521 حتى الساعة 15:58 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين.



وتضاعف مجمل عدد حالات الإصابة في أيلول/سبتمبر، مع مواجهة البلاد، ارتفاعاً في حالات الإصابة التي تزايدت بثاني أسرع معدل في أوروبا بعد إسبانيا بالنسبة لعدد السكان.





رام الله - دنيا الوطن