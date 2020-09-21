إسبانيا: تسجيل 31428 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منذ الجمعة

أعلنت إسبانيا اليوم الاثنين، أنها سجلت 31428 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منذ يوم الجمعة.





وبذلك برتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) إلى 671468، وفق ما أظهرت بيانات وزارة الصحة في البلاد.



وقالت الوزارة أيضا: إن إجمالي عدد الوفيات الناجم عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 30663، ارتفاعا من 30495 يوم الجمعة.



وسجلت إسبانيا أعلى عدد من حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس في غرب أوروبا، وأمرت السلطات المحلية بفرض إجراءات عزل جزئي اعتبارا من يوم الاثنين في بعض أحياء مدريد حيث تزداد الحالات سريعا. وفجرت إجراءات العزل احتجاجات.



ويبلغ عدد الحالات في العاصمة نحو ثلث العدد الإجمالي المسجل في البلاد.



رام الله - دنيا الوطن