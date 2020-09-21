بيت لحم: قرار بإغلاق مدرسة وشعبة صفية بسبب (كورونا)





ولفتت إلى أن هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات، للسيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.





رام الله - دنيا الوطنقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الاثنين، إغلاق مدرسة ذكور الدوحة الأساسية غرب بيت لحم، وشعبة صفية في مدرسة بنات بيت ساحور، بسبب فيروس (كورونا).وأفادت مديرية التربية والتعليم، بأنه تقرر إغلاق مدرسة ذكور الدوحة الأساسية لـ 72 ساعة حتى نهاية الأسبوع الجاري، بعد إصابة معلمة، وشعبة الصف العاشر في مدرسة بنات بيت ساحور الثانوية لـ48 ساعة، جراء إصابة إحدى الطالبات.