شؤون فلسطينية

فصائل وقوى منظمة التحرير والفعاليات الرسمية والشعبية بأريحا تجدد وقوفها خلف الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطن
جددت فصائل وقوى منظمة التحرير الفلسطينية والفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة أريحا والاغوار وقوفها خلف الرئيس محمود عباس، مؤكدة أن كل محاولات التطبيع والهرولة للارتماء بحضن الاحتلال هو خروج عن مقررات القمم العربية وخيانة للشعب الفلسطيني ونضالاته. 

جاء ذلك خلال وقفة دعت لها القيادة الوطنية والموحدة وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالمحافظة وسط مدينة أريحا رفضا لاتفاقات التطبيع والاذعان التي وقعت مؤخرا برعاية أمريكية بين الإمارات والبحرين.

واكد جهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار، أن الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه السياسية يقف خلف الرئيس ابو مازن واكثر عزيمة وارادة لافشال كل محاولات التصفية او القفز عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مشدداً أن الشعب الفلسطيني لم يخول احد للحديث باسمه او نيابة عنه وان الثورة الفلسطينية بكل اطياف اللون السياسي دفعت اثمان باهظة للمحافظة على القرار الوطني المستقل. 

وقال: إن كل محاولات التطبيع قبل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثايتة هي طعنة وخيانة للشعب الفلسطيني وخروج عن الاجماع العربي وكل مقررات القمم العربية السابقة.

وأضاف عيسى جلايطة عضو اللجنة المركزية لجبهة لنضال الشعبي في كلمة فصائل منظمة التحرير والقوى الوطنية ان كلمة الفصل هي بيد الشعب الفلسطيني وكل هذه المحاولات سترتد على اصحابها بالخزي والعار وكلها تضاف الى سجل الخيانات والمؤامرات والتي لن تزيد الشعب الفلسطينية إلا صلابة وصمودا.

وجدد توحد ووقوف فصائل العمل الوطني خلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس.

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