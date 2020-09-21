الصحة بغزة توضح آلية فحص (PCR) قبل السفر عبر معبر رفح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه تواصل رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر وسيم مشتهى، مع وكيل وزارة الصحة يوسف ابو الريش حول آلية حصول المسافرين عبر معبر رفح البري على افادة فحص فيروس (كورونا).



وأكدت وزارة الصحة، أنها "ستجري فحص PCR لفيروس (كوفيد 19) للمسافرين الى جمهورية مصر العربية حسب كشوفات وزارة الداخلية وسيكون الفحص قبل 48 ساعة من التاريخ المحدد للسفر".



وأوضحت أنه سيستلم المسافر تقرير نتيجة الفحص في صالة المغادرة في معبر رفح، كما ستوفر الوزارة مراكز لسحب العينات في كل محافظة وسيتم الاعلان عن تلك المراكز في الوقت المناسب.



وأضافت الصحة: "وكيل الوزارة وضح بان التكلفة الأساسية للفحص الواحد هي 30 دولار وجاري دراسة تحصيل الرسوم من عدمه للراغبين في السفر".



بدوره، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف: أنه لا صحة لما تتناقله بعض وسائل الإعلام حول فرض رسوم لفحص المغادرين عبر معبر رفح حال فتحه، علما أن المبلغ المذكور 30 دولار هو تكلفة الفحص الواحد فعليا، فيما لم يتقرر فرض أي رسوم حتى الآن على طالبي الفحص من المغادرين.



وأضاف معروف: "تعمل وزارة الصحة على ترتيب آلية عمل مناسبة تتيح للمغادرين إتمام عملية الفحص بشكل يتناسب مع مواعيد مغادرتهم والفترة الزمنية المطلوبة بحسب الجانب المصري".



وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، أكد أن وزاراته أنهت كافة الترتيبات المتعلقة بفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين.



وأضاف البزم: "نحن على تواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن، ولكن تعذّر فتح المعبر خلال هذا الأسبوع ونعمل من أجل فتحه الأسبوع المقبل".