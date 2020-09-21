نابلس: قوات الاحتلال تحتجز طفلين من بلدة قريوت جنوب المدينة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، طفلين من بلدة قريوت جنوب نابلس.



وأفاد مدير مكتب هيئة الجدار والاستيطان شمال الضفة، مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال احتجزت الطلفين عمرو عطا الله خازم (13 عاما) ومحمد سعادة خليل (14 عاما)، من بلدة قريوت عقب تواجدهما على طريق العين بالقرب من مستوطنة (شيلو)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)



بدروه، بيّن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن جهودا تبذل مع الصليب الاحمر الدولي من أجل الافراج عن الطفلين المحتجزين.



وأشار الى أن طريق العين مغلقة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، ويحرم الاحتلال أهالي قريوت من سلوكها، باعتبارها قريبة من المسوطنات.