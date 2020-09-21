داخلية غزة: تعذر فتح معبر رفح خلال هذا الأسبوع ونعمل على فتحه الأسبوع المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، أن وزاراته أنهت كافة الترتيبات المتعلقة بفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين.



وأضاف البزم، لقناة الأقصى "نحن على تواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن، ولكن تعذّر فتح المعبر خلال هذا الأسبوع ونعمل من أجل فتحه الأسبوع المقبل".



يذكر أن وسيم مشتهى، رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، أكد أنه تم وضع آلية لفحص (PCR) للمواطنين المسافرين عبر معبر رفح البري.



وأوضح مشتهى في تصريحات صحفية له، مساء اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة الفلسطينية ستوفر فحص (PCR) لكل المسافرين المجدولة أسماؤهم في كشوفات وزارة الداخلية، لافتا إلى أن الفحص سيكون قبل 48 ساعة من السفر.



وأشار إلى أن تكلفة الفحص سيتم اعتمادها على المواطن وهي 30 دولاراً، وسيكون الفحص صالحاً لمدة 72 ساعة من تاريخ استلامه.